Agilent dope encore ses prévisions !

(Boursier.com) — Agilent , le géant américain des instruments de mesure, bondissait hier soir après bourse à Wall Street suite à sa publication financière. Le groupe a en effet dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre fiscal et relevé encore ses prévisions. La 'star' californienne des équipements de laboratoires a gagné 329 millions de dollars, ou 1,10 dollar par action, au cours du trimestre, contre 264 millions de dollars, ou 86 cents par action, il y a un an. Ajusté des éléments non récurrents, Agilent a dégagé un bénéfice de 1,34$ par action. Les revenus ont augmenté de 8% à 1,72 milliard de dollars. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bpa ajusté de 1,20$ sur des ventes de 1,64 milliard de dollars. Agilent a relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année dans une fourchette comprise entre 6,75 milliards et 6,775 milliards de dollars, ce qui représenterait une croissance comprise entre 6,8 et 7,2%. Les commandes "continuent de dépasser les revenus", a indiqué la société. Agilent a également relevé les prévisions de bpa ajusté pour l'année entre 5,06 et 5,08 dollars. Pour le quatrième trimestre fiscal, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires compris entre 1,750 et 1,775 milliard de dollars et à un bpa ajusté de 1,38 à 1,40$.