Agilent dépasse les attentes

(Boursier.com) — Agilent , fournisseur américain d'instruments de mesure, a annoncé hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 1,21$ à comparer à un consensus de marché de 1,17$ et un bpa de 98 cents un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 1,66 milliard de dollars sur ce trimestre clos en octobre, contre 1,48 milliard un an auparavant et 1,65 milliard de consensus. La croissance atteint donc 12% dont 11% sur une base organique. Le bénéfice net consolidé a été de 442 millions de dollars pour un bpa de 1,45$, doublant de montant en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a grimpé quant à lui de 23%. Pour l'exercice 2022, les revenus sont attendus entre 6,65 et 6,73 milliards de dollars, en hausse de 5,2 à 6,5%. Le bpa ajusté est anticipé entre 4,76 et 4,86$.