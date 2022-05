Agilent bat le consensus

(Boursier.com) — Agilent a dépassé les attentes pour le deuxième trimestre fiscal. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,13$, contre 1,11$ de consensus et 97 cents un an plus tôt. Les revenus sur ce trimestre clos en avril ont été de 1,61 milliard de dollars, en ligne avec les attentes, contre 1,53 milliard un an avant. Le leader des instruments de mesure prévoit pour l'exercice des revenus allant de 6,67 à 6,73 milliards de dollars, en croissance d'environ 6%, avec une expansion organique de 8 à 9%. Le bpa ajusté est attendu désormais entre 4,86 et 4,93$.