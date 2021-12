Afyren : signature de deux nouveaux contrats stratégiques pour AFYREN NEOXY à destination des marchés de la nutrition et de la santé

(Boursier.com) — AFYREN , société de greentech qui offre aux industriels des produits naturels et bas-carbone grâce à sa technologie basée sur des micro-organismes naturels, annonce avoir signé deux contrats stratégiques portant sur l'approvisionnement à long-terme en ingrédients biosourcés par AFYREN NEOXY de deux acteurs majeurs sur les marchés de la nutrition (humaine et animale) et de la santé.

Ces deux contrats ont été établis avec des partenaires de référence, leaders sur leurs secteurs respectifs :

-le premier pour la fabrication d'ingrédients alimentaires de haute qualité, notamment pour les marchés de la confiserie, de la viande, du chocolat et des produits laitiers ;

-le second pour la fabrication de solutions nutritionnelles et de santé dédiées aux animaux.

Les marchés adressés par ces nouveaux partenaires affichent un potentiel de croissance important et connaissent une demande accrue de solutions naturelles et biosourcées de la part des consommateurs. AFYREN répond à ces tendances en assurant une chaîne d'approvisionnement locale des matières premières exploitées par son usine AFYREN NEOXY et par sa plateforme technologique propriétaire innovante.

Compte tenu de ces nouveaux accords, 60% (en volume) de la production cible d'acides organiques de l'usine AFYREN NEOXY est déjà pré-vendue.

Nicolas Sordet, Directeur Général d'AFYREN déclare : "Dans le prolongement du partenariat récemment annoncé avec ENNOLYS, ces deux nouveaux accords viennent conforter l'attractivité de nos produits et notre positionnement unique fondé sur une approche d'économie circulaire et zéro-déchet industriel. Les marchés que nous allons adresser, en croissance soutenue, connaissent une demande significative d'ingrédients durables et biosourcés, stimulée par des consommateurs en demande d'habitudes plus saines et responsables. En assurant l'approvisionnement de ces deux acteurs de premier plan de la nutrition animale et l'alimentation humaine, nous sécurisons encore davantage le futur chiffre d'affaires d'AFYREN NEOXY tout en nous positionnant en tant que fournisseur d'acides organiques biosourcés de référence au niveau européen. Cela nous permet de continuer à sécuriser le démarrage de cette première usine, et ainsi d'aborder sa montée en puissance sereinement."