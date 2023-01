Afyren renforce ses équipes pour accompagner sa croissance en France et son développement à l'international

(Boursier.com) — AFYREN , société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce la nomination de trois nouveaux membres au sein de son équipe de direction ainsi que des recrutements pour soutenir son développement industriel en France et à l'International et intensifier ses activités de 'R&D'.

Trois nominations stratégiques

Ursula Feulner - Directrice Gestion de projets industriels

Ursula rejoint l'équipe Opérations d'AFYREN pour diriger les phases amont des projets industriels, notamment la construction de nouvelles usines. AFYREN se réjouit de bénéficier de sa longue expérience acquise au sein du groupe SUEZ dans différentes fonctions étroitement liées à la gestion de projets industriels en Europe, Amérique du Nord, Moyen Orient et Asie, et à la gestion de risques des projets stratégiques.

Léa Bassegoda - Directrice Ressources Humaines

Léa rejoint AFYREN pour accompagner la croissance des équipes. Après plusieurs années en France et aux Etats-Unis chez LVMH puis Danone, Léa Bassegoda va mettre à profit ses compétences et sa solide expérience pour construire une politique Ressources Humaines globale au sein du groupe et structurer l'organisation, en phase avec la culture et les valeurs fortes de l'entreprise.

Christophe Dardel - Directeur Partenariats Stratégiques

Christophe rejoint AFYREN afin d'identifier et préparer les futurs projets d'implantation d'usines à l'international et les partenariats stratégiques s'y afférant. Christophe apporte sa longue et solide expérience internationale acquise dans plusieurs entreprises et notamment au sein de Royal DSM pendant plus de 15 ans. Ancien membre du comité exécutif, Christophe avait notamment en charge, le développement de la société DSM Dyneema qui connaît une très forte croissance organique via l'implantation de plusieurs usines et partenariats clefs à travers le monde.

Une politique de recrutement active pour soutenir la croissance industrielle et la stratégie de R&D

En 2022, plus de 10 nouveaux collaborateurs, aux profils et compétences complémentaires, ont rejoint les équipes d'Afyren, pour soutenir le développement industriel du Groupe en France et à l'international.

Ces nouveaux recrutements viennent notamment renforcer l'équipe de 'R&D' et traduisent la volonté d'AFYREN de développer et d'optimiser en continu les meilleures solutions durables pour ses clients et partenaires.

De nouveaux collaborateurs sont également recrutés en ingénierie et en gestion de projet pour soutenir les équipes opérationnelles existantes, anticiper une expansion à l'international avec notamment le design de futures usines. D'autres profils viennent également renforcer les équipes réglementaires, administratives et financières pour assurer la conformité, la qualité opérationnelle des produits et des procédés.

Le groupe AFYREN compte désormais plus de 100 employés dont 60 au sein de l'usine AFYREN NEOXY à Saint-Avold dans le Grand Est, et près de 45 basés sur les sites de Lyon et Clermont-Ferrand, dont la moitié entièrement dédiée aux activités de Recherche & Développement.