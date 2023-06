Afyren : question de temps

(Boursier.com) — AFYREN campe sur les 5,70 euros ce jeudi, alors que la société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation basée sur un modèle complétement circulaire a présenté début juin des avancées significatives dans les opérations de production de l'usine AFYREN NEOXY et a annoncé la livraison des premiers lots d'acides organiques biosourcés.

Au second semestre 2020, AFYREN avait lancé la construction de sa première usine, AFYREN NEOXY, située à Carling-Saint Avold dans la région Grand Est. Il s'agit de la première usine au monde de production à l'échelle industrielle d'acides carboxyliques biosourcés à partir de co-produits de betteraves sucrières.

Au premier trimestre 2022, le chantier de construction de cette usine s'est achevé dans les délais impartis, malgré le contexte de crise sanitaire, ouvrant la voie à la phase de démarrage industriel. Cette phase préparatoire au lancement de la production comprend de nombreux tests techniques et une mise en service progressive des différents équipements.

Plusieurs tonnes délivrées

Les opérations menées depuis plusieurs semaines ont déjà permis de produire plusieurs tonnes de produits et de livrer des premiers lots... Pour rappel, AFYREN dispose d'engagements commerciaux à hauteur de 75% de la production annuelle d'AFYREN NEOXY en acides et de 100% des engrais, représentant un chiffre d'affaires total cumulé de plus de 165 millions d'euros, à reconnaître sur les exercices à venir.

Aujourd'hui, les équipes poursuivent le travail de fiabilisation des opérations afin de démarrer la production en continu à l'automne 2023. AFYREN prévoit ensuite une montée en puissance progressive des volumes afin de produire 16.000 tonnes d'acides carboxyliques par an à pleine capacité, pour un chiffre d'affaires annuel global (incluant la vente d'engrais) d'environ 35 ME. La marge d'EBITDA courant de production cible pour cette usine à pleine capacité est de 25%, étant précisé que l'atteinte du point mort d'AFYREN NEOXY (marge d'EBITDA courant de production positive) est toujours envisagée d'ici fin 2023, compte tenu des estimations actuelles de début de production et de montée en puissance...

Pour Portzamparc, la tonalité du management reste confiante concernant NEOXY et un Ebit positif en 2025. L'analyste vise un cours de 9,40 euros en restant à l'achat sur le dossier...