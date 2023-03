Afyren : peu de réactions aux annonces

(Boursier.com) — Afyren est une entreprise de chimie durable ("greentech") qui propose des solutions innovantes pour remplacer des ingrédients issus du pétrole par des produits issus de biomasse non alimentaire, dans une approche d'économie circulaire et bas carbone... Les solutions d'Afyren permettent de produire, grâce à des micro-organismes naturels, une famille de sept acides organiques intégralement bio-sourcés ainsi qu'un engrais à haute valeur ajoutée.

Le titre monte de 0,9% à 4,95 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires 2022 du groupe s'est élevé à 3,5 millions d'euros, en hausse de 14% par rapport à 3 ME en 2021. Le chiffre d'affaires est essentiellement constitué des produits issus des licences de brevets et savoir-faire, stables sur l'année, et des différents contrats conclus avec Afyren Neoxy, en hausse par rapport à 2021 du fait de diverses prestations techniques réalisées dans le cadre du démarrage de l'usine.

Les charges opérationnelles courantes nettes s'élèvent à 8,8 ME (5,2 ME à fin 2021), la hausse de 3,6 ME étant principalement imputable à l'augmentation des charges de personnel ainsi que des achats et charges externes (+0,8 ME).

Le résultat net ressort à -9,2 ME à fin 2022 (-3,6 ME à fin 2021). Cette perte nette est conforme aux attentes de la société, dans une phase où les équipes d'Afyren et d'Afyren Neoxy sont pleinement mobilisées pour le démarrage de la première usine et la préparation des prochaines.

A fin 2022, Afyren affiche un bilan solide et des capitaux propres de 71 ME, la baisse par rapport à 2021 étant imputable à la perte nette de l'exercice 2022. L'endettement financier total est limité à 8,1 ME. A fin 2022, Afyren dispose d'une trésorerie de 62,3 ME. La consommation de trésorerie sur l'exercice est limitée à 4,8 ME, dont plus de 2 ME attribuables à la 'R&D' et aux charges de développement des futures usines.

Perspectives affichées

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la société vise à horizon 2027, trois sites de production (usines) pour une capacité installée d'environ 72.000 tonnes. Le chiffre d'affaires de production cumulé des 3 usines est escompté supérieur à 150 ME pour une marge d'Ebitda courant cible au niveau du Groupe de l'ordre de 30%.

"Afyren a poursuivi sa bonne gestion en 2022 malgré un contexte macroéconomique plus difficile" commente Portzamparc. "Alors que le groupe nous avait habitués à tenir son calendrier post-IPO, il fait face à un retard à l'allumage chez Neoxy qu'il convient toutefois de tempérer et qui ne semble pas remettre en cause les objectifs moyen-terme (pleine capacité toujours visée en 2024)" explique l'analyste qui maintient sa recommandation 'Acheter' avec un objectif ajusté de 10,5 à 9,4 euros après mise à jour de son modèle et des paramètres de marché (WACC revu de 9,8% à 10,3% du fait de la hausse des taux).