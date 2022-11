Afyren : nouveau contrat !

(Boursier.com) — Afyren a signé un nouveau contrat pluriannuel portant sur la fourniture de ses acides organiques biosourcés à un fabricant américain de lubrifiants synthétiques. Le client est un fabricant spécialisé dans les esters de polyol utilisés dans la formulation de lubrifiants synthétiques. Les acides carboxyliques constituent un des composants majeurs des esters de polyol, et sont traditionnellement fabriqués à partir de dérivés du pétrole. Pour les remplacer, Afyren propose des acides carboxyliques entièrement biosourcés qui offrent une empreinte carbone cinq fois plus faible que leur équivalent pétro-sourcé. Alors que les impacts liés au changement climatique deviennent alarmants, les entreprises sont incitées, sous l'influence des consommateurs et des régulateurs, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Selon ce fabricant américain, il serait insuffisant de se concentrer uniquement sur les émissions de scopes 1 et 2 (les émissions directes et les émissions indirectes liées à l'énergie sur lesquelles il est possible d'avoir un contrôle) pour atteindre ses objectifs de neutralité climatique. En s'approvisionnant en acide carboxylique biosourcé par l'intermédiaire d'Afyren, l'entreprise améliorera ses émissions de scope 3, également appelées émissions de la chaîne de valeur. Les acides biosourcés d'Afyren sont utilisés comme alternatives aux acides traditionnels existants, majoritairement issus du pétrole. Ces acides biosourcés permettent aux clients d'Afyren de conserver leur processus de fabrication et de maintenir le même niveau de performance de leur produit, tout en réduisant leur empreinte carbone.

Afyren a signé des contrats pour ses produits sur ses six marchés prioritaires : alimentation humaine et animale, arômes et parfums, lubrifiants, sciences de la vie et sciences des matériaux. Le groupe a désormais pré-vendu plus de 75% du volume de sa production cible d'acides organiques issue de son usine Afyren Neoxy. Ces contrats démontrent l'attrait et la confiance des industriels de tous secteurs dans le développement industriel d'Afyren.