Afyren : mise en service industrielle de l'usine NEOXY et comptes 2021

(Boursier.com) — La société Afyren a annoncé la mise en service industrielle de son usine NEOXY : tous les équipements ont été livrés et le processus de réception et de démarrage est en cours conformément au planning prévu. Ces tests vont s'étaler sur plusieurs semaines pour une mise en service progressive des différents équipements, phase préparative au lancement de la production. Afyren lancera la production de ses sept acides organiques biosourcés avec pour objectif la livraison des premiers lots courant 2022.

Concernant l'exercice 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 3,04 ME contre 3,99 ME en 2020. Le chiffre d'affaires est essentiellement constitué des produits issus des différents contrats conclus avec Afyren NEOXY (licence de brevets et savoir-faire, services liés à l'obtention de la subvention BBI1 par Afyren NEOXY, services d'assistance commerciale et d'assistance administrative).

Comme attendu, la société a enregistré en 2021 une perte nette, s'élevant à 3,61 ME (contre 2,13 ME en 2020), conséquence de l'accélération des investissements préalables à l'exploitation des unités industrielles. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 67,13 ME au 31 décembre 2021, grâce notamment à l'augmentation de capital dans le cadre de l'introduction en bourse en septembre 2021 qui a permis de lever près de 70 ME.

Afyren étudie actuellement l'implantation de l'usine no2 pour une mise en service fin 2024, notamment par l'analyse des différents scénarios sur plusieurs matières premières, en Amérique du Nord et en Asie, par les discussions en cours avec des partenaires potentiels et par l'évaluation de la structuration du financement.