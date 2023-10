Afyren : médaillé !

(Boursier.com) — AFYREN , société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complétement circulaire, annonce aujourd'hui avoir décroché la médaille d'argent remise par EcoVadis, plateforme d'évaluation RSE indépendante parmi les plus reconnues.

Pour sa première notation EcoVadis, AFYREN a obtenu un score de 61/100, ce qui la place parmi les 21% des entreprises les plus performantes sur plus de 85 000 entreprises évaluées dans le monde et lui permet d'obtenir la médaille d'argent. Cette reconnaissance par un organisme tiers récompense les efforts constants d'AFYREN pour se conformer aux meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale et environnementale, en parfaite cohérence avec sa raison d'être : "Rendre possible une industrie bas carbone et circulaire en apportant des solutions biosourcées bâties pour et avec notre environnement."

Les notations d'EcoVadis sont fondées sur des normes RSE internationales, telles que les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies et les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), la Global Reporting Initiative (GRI) et la norme ISO 260000. Ces notations fournissent une analyse fondée sur des preuves de la performance et une feuille de route exploitable pour une amélioration continue. Chaque entreprise est évaluée sur des problématiques essentielles en fonction de sa taille, de sa localisation et de son secteur d'activité.

Caroline PETIGNY, Directrice RSE et Communication d'AFYREN déclare : "Nous sommes fiers de ce très bon score attribué par l'une des agences de notation RSE les plus réputées. Notre proposition de valeur repose à la fois sur nos engagements environnementaux, par notre modèle biosourcés, bas carbone et complètement circulaire, mais aussi sur nos engagements sociaux. Nous nous réjouissons que nos progrès sur ces dimensions soient reconnus, année après année, par des organismes indépendants."