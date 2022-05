Afyren : lancement de nouvelles marques pour ses produits biosourcés sur plusieurs marchés

(Boursier.com) — AFYREN , société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation basée sur un modèle complétement circulaire, lance son projet de commercialisation de solutions de haute qualité qui aideront les industriels à atteindre leurs objectifs de durabilité.

AFYREN produit des acides carboxyliques biosourcés (C2-C6) qui sont nécessaires à une grande variété d'industries pour leurs propriétés antibactériennes, olfactives ou de conservation. Jusqu'à présent, ces molécules génériques étaient, pour la plupart, fabriquées à partir de dérivés du pétrole, contribuant à une activité extractive qui n'est plus durable. L'accent avait toujours été mis sur la rentabilité et l'utilité - l'impact environnemental n'était pas considéré comme un indicateur clé de performance. Mais aujourd'hui, les investisseurs, les industriels et les utilisateurs finaux passent les produits et services au crible pour déterminer si les entreprises prennent les mesures nécessaires pour réduire leur impact environnemental. Alors que la production mondiale de produits biosourcés est limitée, l'offre d'AFYREN permettra à ses clients d'accéder à ces acides localement en Europe.

Répondre au défi de la durabilité

Selon un rapport récent, les produits chimiques bas carbone bénéficieront d'un avantage certain lors de la transition des industries vers les ressources renouvelables. Tout comme les fabricants de produits chimiques de spécialité ont un avantage sur les fabricants de produits chimiques de base, "les dix prochaines années pourraient voir se créer un fossé entre les portefeuilles des leaders durables et ceux des retardataires."

AFYREN relève le défi en proposant des solutions différenciées et de haute qualité qui aideront ses clients à atteindre leurs objectifs de durabilité grâce à des ingrédients compétitifs et de haute performance. A partir de fin mai, AFYREN lancera différentes solutions pour les quatre grands marchés industriels suivants : alimentation humaine et animale, arômes et parfums, lubrifiants, sciences de la vie et sciences des matériaux.

AFYREN utilise des co-produits agricoles en remplacement des matières premières pétrosourcées selon un processus biosourcé et circulaire qui réduit de 81% l'empreinte carbone de ces acides. L'objectif est de fournir des solutions biosourcées performantes à ses clients industriels qui souhaitent proposer des produits plus naturels et plus écologiques à leurs utilisateurs finaux.

"Nous avons lancé AFYREN en 2012, en nous concentrant à chaque étape sur la durabilité et la circularité", déclare Nicolas SORDET, Directeur Général d'AFYREN. "Il ne s'agit pas seulement de remplacer le pétrole. Notre procédé est biomimétique, à faible production de déchets et à faible consommation d'énergie. Nous utilisons des co-produits agricoles locaux, et les résidus sont recyclés dans le sol comme engrais organique. Nos clients sont les premiers à bénéficier de cet engagement profond."

Une opportunité pour renforcer la visibilité et faciliter l'accès à des solutions biosourcées

"Ce qui différencie nos offres, ce sont les matières premières utilisées et la façon dont elles sont produites" commente Joachim MERZIGER, Directeur Commercial d'AFYREN . "Cela donne à nos produits finaux une valeur unique, présentant des performances techniques égales ou supérieures aux équivalents pétroliers existants sur le marché, avec comme différenciation notable une performance environnementale exceptionnelle. Nos solutions aideront les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur, des fournisseurs aux consommateurs finaux, à comprendre qu'un processus de production à faible impact environnemental apporte plus de valeur au produit."

Les marques qu'AFYREN présentera dans les semaines à venir mettront l'accent sur la nature biosourcée de ses offres afin d'éduquer les marchés qui manquent d'informations et d'étiquetage sur les composants et les procédés biosourcés.

Toutes les solutions qu'AFYREN déploiera permettront aux clients de commercialiser des produits biosourcés à haute valeur ajoutée environnementale et sociétale. Les besoins de chaque marché étant spécifiques, AFYREN s'engage à refléter ces différents besoins dans ses marques.

Des solutions biosourcées offrant des avantages distincts pour chaque marché cible

Alimentation humaine et animale : pour ces marchés, les acides biosourcés d'AFYREN ont remplacé les ingrédients d'origine fossile par des ingrédients biosourcés présentant une qualité équivalente. Ils possèdent des propriétés qui inhibent les moisissures et les microbes pour les ingrédients alimentaires. Les acides AFYREN sont des éléments de base de la production de dérivés pour les additifs alimentaires pour animaux, comme les sels, les sels enrobés et les esters de glycérol, qui sont de puissants promoteurs de la santé intestinale pour de nombreuses espèces.

Arômes et parfums : AFYREN lance des acides naturels (NATURAL UE 1334/2008) et non OGM de haute qualité qui peuvent être utilisés comme ingrédients pour des formulations et des dérivés dans l'industrie des arômes et parfums, où les clients cherchent de plus en plus à mettre l'accent sur "la naturalité, la durabilité et le bien-être". Ils présentent un haut niveau de pureté et un profil organoleptique cohérent.

Lubrifiants : AFYREN fournit des acides organiques uniques, de grande qualité et biosourcés pour ce marché : des éléments de base pour des lubrifiants et des fluides fonctionnels de haute performance. De nombreuses entreprises dans ce secteur sont confrontées à une pression particulièrement forte pour réduire l'empreinte carbone de leurs produits, car leurs clients s'adaptent à l'électrification, à l'essor de l'énergie éolienne et autres changements tectoniques. Les solutions à faible émission de carbone d'AFYREN sont conçues pour aider ces entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d'impact environnemental au cours de cette transition.

Sciences de la vie et sciences des matériaux : AFYREN propose une large gamme de solutions permettant d'accroître la durabilité des revêtements et des polymères, ou des esters. Par exemple, remplacer les ingrédients d'origine fossile dans les tensioactifs pour le conditionnement des cheveux sans compromettre la qualité de la formulation, ou fournir des précurseurs biosourcés des ingrédients actifs pour les produits pharmaceutiques.