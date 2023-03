Afyren : la perte annuelle est conforme aux attentes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 d'Afyren s'élève à 3,5 millions d'euros, en hausse de +14% par rapport à 3 ME en 2021. Le chiffre d'affaires est essentiellement constitué des produits issus des licences de brevets et savoir-faire, stables sur l'année, et des différents contrats conclus avec Afyren Neoxy, en hausse par rapport à 2021 du fait de diverses prestations techniques réalisées dans le cadre du démarrage de l'usine.

Les charges opérationnelles courantes nettes s'élèvent à 8,8 ME (5,2 ME à fin 2021), la hausse de 3,6 ME étant principalement imputable à l'augmentation des charges de personnel ainsi que des achats et charges externes (+0,8 ME).

Le résultat net ressort à -9,2 ME à fin 2022 (-3,6 ME à fin 2021). Cette perte nette est conforme aux attentes de la société, dans une phase où les équipes d'Afyren et d'Afyren Neoxy sont pleinement mobilisées pour le démarrage de la première usine et la préparation des prochaines.

A fin 2022, Afyren affiche un bilan solide et des capitaux propres de 71 ME, la baisse par rapport à 2021 étant imputable à la perte nette de l'exercice 2022. L'endettement financier total est limité à 8,1 ME. A fin 2022, Afyren dispose d'une trésorerie de 62,3 ME. La consommation de trésorerie sur l'exercice est limitée à 4,8 ME, dont plus de 2 ME attribuables à la R&D et aux charges de développement des futures usines.

Perspectives

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la société vise à horizon 2027, trois sites de production (usines) pour une capacité installée d'environ 72.000 tonnes. Le chiffre d'affaires de production cumulé des 3 usines est escompté supérieur à 150 ME pour une marge d'Ebitda courant cible au niveau du Groupe de l'ordre de 30%.