Afyren implante sa 2e usine d'acides organiques biosourcés en Thaïlande

(Boursier.com) — La 'greentech' Afyren, qui propose aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone, et le groupe thaïlandais Mitr Phol, leader de la production du sucre de canne et de ses dérivés, ont signé un protocole d'accord en vue de l'implantation d'une bioraffinerie en Thaïlande.

Cette signature a eu lieu en présence d'Olivier Becht (Ministre délégué auprès de la Ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères) et de Mme Warawan Chitaron (Directrice Générale du Bureau Economique Industriel, Ministère de l'Industrie, Thaïlande), marquant le soutien des gouvernements des deux pays à ce projet stratégique.

"Ce projet est une étape majeure dans le développement d'Afyren. Avec ce projet de 2e usine, nous organisons notre implantation dans une région stratégique au coeur de l'Asie pour servir au mieux nos clients", explique Nicolas Sordet, Directeur Général d'Afyren. "En s'associant à Mitr Phol, Afyren sécurise à long-terme un accès à une matière première durable, issue de l'industrie locale de la canne à sucre. Nous nous réjouissons de la perspective de travailler avec un groupe tel que Mitr Phol et de bénéficier de sa longue expérience dans la région"

En faisant le choix de s'implanter dans les environs de Bangkok en Thaïlande, Afyren sera en mesure d'accompagner au plus près ses clients locaux, régionaux et internationaux sur le marché stratégique de l'Asie, qui représente un quart de la demande mondiale en acides carboxyliques. La croissance de ce marché est tirée notamment par la dynamique des secteurs de l'alimentation humaine et de la nutrition animale ; en effet, les acides organiques bio-sourcés d'Afyren entrent dans la composition de nombreux produits alimentaires sous la forme de conservateurs ou d'arômes naturels ainsi que dans de multiples produits pour la nourriture animale, notamment comme alternative à l'usage préventif d'antibiotiques. En plus de bénéficier de la croissance du marché thaïlandais, Afyren pourra tirer parti de la situation géographique privilégiée du pays, au coeur de l'Asie du Sud-Est, pour exporter une partie de la production de sa nouvelle usine vers d'autres pays asiatiques. Grâce à cette approche, Afyren poursuit son engagement de produire des acides biosourcés avec une empreinte carbone très inférieure à celle de la production traditionnelle à base de matières premières pétro-sourcées.

Ce projet confirme l'ambition développement durable de Mitr Phol vers le Net Zero en 2050, notamment via le développement de produits biosourcés.

L'usine thaïlandaise à l'étude sera située à proximité immédiate des activités de Mitr Phol, près de Bangkok. En plus de la mise à disposition d'un terrain viabilisé, le Groupe sucrier fournira à long terme des co-produits de canne à sucre utilisés pour la production des acides via le procédé de fabrication d'Afyren. Cette 2e usine vise une capacité de production d'environ 28.000 tonnes par an représentant un chiffre d'affaires annualisé d'environ 60 millions d'euros à pleine capacité, en ligne avec les objectifs annoncés lors de l'introduction en bourse d'Afyren en octobre 2021.

Le démarrage de production est anticipé pour 2025, le calendrier étant à préciser à l'issue des études d'ingénieries prévues au second semestre 2023.

L'action Afyren se tient actuellement autour des 6 euros. Sa cotation est suspendue.