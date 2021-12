Afyren et Ennolys by Lesaffre annoncent la signature d'un accord

(Boursier.com) — AFYREN , société de greentech qui offre aux industriels des produits naturels et bas-carbone grâce à sa technologie basée sur des micro-organismes naturels, et ENNOLYS, filiale LESAFFRE spécialisée dans la fermentation et qui développe une large gamme de molécules aromatiques naturelles dont la vanilline, annoncent avoir signé un accord portant sur la distribution exclusive en Europe de la gamme AFYREN NEOXY de sept acides biosourcés sur le marché des Arômes et Parfums.

L'accord prévoit qu'ENNOLYS commercialisera auprès de son portefeuille de clients existants, qui comprend une grande partie des grands acteurs du marché de l'aromatique, les produits AFYREN NEOXY dans le secteur des Arômes et Parfums. ENNOLYS fournira également les services nécessaires à la bonne utilisation des acides biosourcés dans le processus de production des grands clients industriels.

Les Arômes et Parfums : un marché à très fort potentiel

L'accord signé entre ENNOLYS et AFYREN vise à accélérer la pénétration de la gamme AFYREN NEOXY au sein du marché Arômes et Parfums qui connait une croissance soutenue. Les forts enjeux d'approvisionnement du secteur en molécules aromatiques naturelles et fabriquées localement offrent des opportunités de valorisation attractive pour de tels produits. Les acteurs de ce marché sont en effet précurseurs concernant l'adoption d'ingrédients naturels dans leurs procédés de fabrication tout en restant fortement demandeurs de naturalité. En conséquence, les aromaticiens et les parfumeurs ont des cahiers des charges particulièrement exigeants, que ce soit sur la qualité et l'origine des produits, ou sur celle des services. AFYREN pourra ainsi capitaliser sur sa technologie innovante et sans OGM tout en s'appuyant sur un distributeur à l'expertise reconnue.