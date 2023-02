Afyren et CEARITIS signent un partenariat pour accompagner le développement d'un dispositif de biocontrôle pour l'arboriculture

(Boursier.com) — AFYREN , société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire et CEARITIS, start-up innovante dans le domaine de l'agriculture, signent un partenariat innovant pour accompagner le développement d'un dispositif de biocontrôle pour l'arboriculture.

Les deux entreprises, qui partagent les mêmes valeurs et le même engagement pour un environnement plus durable, s'associent pour proposer aux arboriculteurs une alternative aux insecticides innovante et respectueuse de la biodiversité.

Le partenariat entre AFYREN et CEARITIS va permettre d'accélérer la mise sur le marché d'un dispositif de lutte contre les ravageurs, durable et efficace pour les agriculteurs. Cette collaboration sécurise les approvisionnements de CEARITIS en matières premières biosourcées et bas carbone et permet à AFYREN d'entrer sur un marché qui lui est particulièrement cher, en cohérence avec son modèle de bioraffinerie centré sur l'agriculture.

"La solution de biocontrôle " Push&Pull " développée par CEARITIS en partenariat avec AFYREN doit permettre d'apporter une alternative performante aux insecticides usuellement employés en arboriculture. Elle combine performance technologique, environnementale et sociétale en permettant aux arboriculteurs de sécuriser leurs cultures tout en anticipant les évolutions réglementaires qui viendront probablement limiter ou interdire l'utilisation des phytosanitaires chimiques à terme" ont déclaré Marion Canale, et Solena Canale Parola, cofondatrices de CEARITIS