Afyren avec Suez pour valoriser les biodéchets

(Boursier.com) — Afyren et SUEZ poursuivent leur collaboration autour d'une nouvelle voie de valorisation des biodéchets.

En utilisant les déchets issus des activités de collecte et de traitement de SUEZ, le procédé AFYREN de fabrication de produits d'intérêt utilisables en remplacement de molécules issues du pétrole entend offrir une voie de valorisation attractive et une solution concrète et circulaire aux enjeux de décarbonation d'une grande variété de secteurs industriels.

L'enjeu de cette collaboration entre AFYREN et SUEZ est le développement d'une filière autour de cette solution, qui constitue une offre complémentaire aux filières aujourd'hui en place en France, utilisant ces biodéchets sous forme d'amendement ou à des fins énergétiques (méthanisation).

Concrètement, SUEZ s'appuie sur son expertise dans les déchets organiques pour identifier les gisements possibles, tandis qu'AFYREN poursuit les tests en laboratoire sur sa plateforme R&D de Clermont-Ferrand. Les deux acteurs vont aussi avancer sur l'élaboration d'un modèle d'affaires dans l'optique d'une industrialisation de la solution, sous réserve que celle-ci réponde à leurs exigences économiques et de durabilité.