Afyren approbation des résolutions en AG

(Boursier.com) — Afyren , société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation basée sur un modèle complétement circulaire, annonce l'approbation par les actionnaires de l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 15 juin 2022.

Stefan Borgas, Président du Conseil d'Administration déclare : "Nous sommes ravis d'accueillir Caroline et Patrizia au sein du conseil d'administration d'AFYREN. Leurs expériences permettront d'apporter un large éventail de compétences clés et de contribuer à la dynamique positive de l'entreprise. Ces nouvelles nominations s'inscrivent dans une stratégie forte de diversification de la gouvernance pour laquelle nous souhaitons atteindre un équilibre à court ou moyen terme. En parallèle, AFYREN poursuit une très bonne dynamique de développement, notamment grâce à la finalisation de la construction de sa première usine ainsi que son entrée en bourse qui va permettre son déploiement à l'international. Les nouveaux projets industriels à venir témoignent de l'ambition de l'entreprise et de sa capacité à se déployer sur le terrain en cohérence avec la tendance actuelle et le besoin de développer une industrie performante et plus durable."