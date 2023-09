Afyren affiche 52,7 ME de trésorerie disponible au 30 juin

(Boursier.com) — Afyren annonce ses résultats financiers semestriels 2023. La société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire a fait part de nouvelles avancées au niveau industriel, commercial et extra-financier :

- Premiers lots livrés et progrès significatifs en vue du démarrage en continu.

- Structuration en cours de l'accord de joint-venture en Thaïlande avec Mitr Phol.

- Succès du premier baromètre RH du Groupe avec un taux de participation de 97% reflétant l'engagement des équipes.

La situation financière d'Afyren Neoxy est renforcée, couvrant les avancées du démarrage. Le Cash burn retraité ressort à 3,6 ME grâce à la bonne gestion des charges opérationnelles. Le groupe affiche 52,7 ME de trésorerie disponible au 30 juin 2023.

Nicolas Sordet, Directeur Général d'AFYREN a déclaré : "Ce premier semestre aura été l'occasion d'avancées significatives sur plusieurs chantiers clés pour AFYREN. Grâce à une importante mobilisation de toutes ses équipes, AFYREN NEOXY est proche d'un démarrage de la production en continu et du passage réussi à l'échelle industrielle pour répondre à la demande soutenue de ses clients.

L'engagement de nos équipes nous a également permis de progresser en parallèle sur nos discussions avec notre partenaire pour la création d'une joint-venture en Thaïlande. Nous poursuivons ainsi le plan de marche qui doit nous permettre de disposer de trois usines en France et à l'international à horizon 2027."