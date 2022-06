Afyren : actionnaires approuvent l'ensemble des résolutions

(Boursier.com) — Les actionnaires d'Afyren ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée générale annuelle (AGA) du 15 juin. Sur première convocation, le quorum nécessaire a été atteint, les actionnaires ayant voté représentent 75,18% du capital social et 75,36% des droits de votes de la société. Ils ont approuvé l'ensemble des résolutions

Parmi ces résolutions figurent l'approbation des nominations au sein du Conseil d'Administration de Mme Patrizia Marraghini en qualité d'administratrice indépendante et Présidente du Comité d'Audit, et de Mme Caroline Lebel en qualité d'administratrice.

Afyren remercie l'ensemble des actionnaires ayant participé et se félicite de l'arrivée de Mmes Marraghini et Lebel qui viennent renforcer les compétences et l'indépendance de son Conseil d'Administration.

Stefan Borgas, Président du Conseil d'Administration déclare : "Ces nouvelles nominations s'inscrivent dans une stratégie forte de diversification de la gouvernance pour laquelle nous souhaitons atteindre un équilibre à court ou moyen terme. En parallèle, Afyren poursuit une très bonne dynamique de développement, notamment grâce à la finalisation de la construction de sa première usine ainsi que son entrée en bourse qui va permettre son déploiement à l'international. Les nouveaux projets industriels à venir témoignent de l'ambition de l'entreprise et de sa capacité à se déployer sur le terrain en cohérence avec la tendance actuelle et le besoin de développer une industrie performante et plus durable".

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site internet de la société.