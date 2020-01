Afone : SODICA ECM et LCL accompagnent les actionnaires majoritaires de la société

(Boursier.com) — SODICA ECM et LCL accompagnent les actionnaires majoritaires de la société Afone Participations, les familles Fournier et Durand-Gasselin, dans leur offre publique de retrait (OPR) sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

L'OPR, conseillée par SODICA ECM, avait été déposée le 17 décembre 2019 et s'est finalisée avec succès le 13 janvier 2020. LCL est intervenu en tant qu'établissement présentateur de l'offre et a également mis en place son financement.

Cette opération a permis aux actionnaires majoritaires d'Afone Participations d'acquérir 159.651 actions à un prix de 13 euros par action et le public ne détient plus que 5% du capital et 3% des droits de vote de la société.

À l'issue de cette OPR, un retrait obligatoire des actionnaires minoritaires a été mis en oeuvre et les actions d'Afone Participations ont été radiées du compartiment C du marché Euronext à Paris.

Afone Participations est un opérateur de services de télécommunications proposant à ses clients (essentiellement petits commerçants et enseignes multipoints de vente) des solutions destinées à améliorer le traitement de leurs flux téléphoniques, des offres de monétiques et paiement connectées.