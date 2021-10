AFI KLM E&M va assurer le support des équipements de la flotte d'A220 d'Air Austral

(Boursier.com) — AFI KLM E&M et Air Austral ont récemment signé un accord pour assurer le support des équipements de la flotte de 3 avions A220 de la compagnie aérienne. Les termes du contrat comprennent la disponibilité et la réparation des pièces, ainsi que le support technique et la gestion des services adaptés. En s'appuyant sur leur expertise de MRO adossée à une compagnie aérienne, les équipes d'AFI KLM E&M ont pu proposer une offre parfaitement adaptée aux opérations A220 dans l'Océan Indien.

AFI KLM E&M a mis en place un schéma industriel spécifique pour le support des équipements de l'A220. Basées sur ses capacités actuelles de réparation en interne mais aussi sur le développement continu de nouvelles réparations, ces ressources internes permettront de soutenir les besoins croissants des opérateurs sur cette nouvelle plateforme.

Depuis plus de 20 ans, les équipes d'Air Austral s'appuient sur l'expertise d'AFI KLM E&M pour le support des équipements et la révision des moteurs de la majorité de sa flotte. En plus des solutions d'équipement pour les Boeing 777 et 787 et de la maintenance des GE90, les Airbus A220 bénéficieront désormais des services d'AFI KLM E&M. Ce nouveau contrat de longue durée marque le renouvellement de la confiance d'Air Austral dans l'offre d'équipements d'AFI KLM E&M.