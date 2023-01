AFI KLM E&M va accompagner la croissance d'Akasa Air

(Boursier.com) — La nouvelle compagnie aérienne indienne, Akasa Air, a signé deux contrats avec AFI KLM E&M via sa filiale Epcor, pour les supports équipements et APU afin de soutenir le développement de ses opérations.

La nouvelle start-up indienne de transport aérien, Akasa Air, a fait appel au support d'AFI KLM E&M pour l'entretien de ses équipements ainsi que pour les solutions APU spécialisées de sa filiale EPCOR. Le groupe MRO fournira à la compagnie aérienne un ensemble de solutions adaptées aux heures de vol, comprenant des services de réparation, l'accès à un pool de pièces détachées, la fourniture d'une Main Base Kit (MBK) et d'un soutien logistique dédié. L'accord couvre une large gamme d'équipements, notamment les Line Replaceable Units (LRU) pour les moteurs ainsi que les APU équipant la flotte de Boeing 737 MAX 8 d'Akasa Air. En ce qui concerne le support APU, les services fournis par Epcor, le centre d'excellence d'AFI KLM E&M pour la maintenance des APU, couvriront la réparation et la maintenance des groupes auxiliaires de puissance GTCP131-9B (737 MAX), la mise à disposition de module de rechange, le suivi et l'assistance de la flotte à l'aide de la plateforme de maintenance prédictive "Prognos for APU", ainsi que des prestations d'engineering.

Les équipes du groupe AFI KLM E&M ont travaillé en étroite collaboration avec Akasa Air jusqu'à la phase de lancement opérationnel (le premier vol commercial a eu lieu le 7 août 2022), en écoutant les besoins et les défis de la jeune compagnie aérienne et en adaptant leurs offres de services commerciaux pour répondre à ces exigences. AFI KLM E&M a capitalisé sur son expertise du produit 737 et son profil Airline-MRO, suggérant de manière proactive des moyens de réduire les coûts et de développer une offre compétitive et adaptée visant à optimiser le coût total de possession et à atteindre un haut niveau de fiabilité opérationnelle.

En outre, Epcor a acquis une expérience et une expertise considérables sur l'APU GTCP131-9B d'Honeywell, avec plus de 470 visites en atelier pour 59 clients dans le monde entier.