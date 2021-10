AFI KLM E&M : Sébastien Losy est nommé vice-président de GSTE, Commerce et Distribution de Barfield

(Boursier.com) — Barfield Inc, filiale d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) sur le continent américain, a récemment nommé Sébastien Losy au poste de vice-président de Ground Support Test Equipment (GSTE), Trading and Distribution. Il aura pour principale responsabilité de diriger, d'étendre et de consolider la position de Barfield en tant que leader dans la conception, la fabrication et la réparation d'équipements de test toujours fiables, pratiques et innovants. Il supervisera également le commerce et la distribution afin d'optimiser la vente de LRU et de pièces détachées (surplus), ainsi que de consolider les relations actuelles entre Barfield et les OEM européens afin d'étendre leur réseau sur le continent américain.