AFI KLM E&M : Gilles Mercier est nommé Directeur des Opérations de Doral

Crédit photo © AFI KLM E&M - Barfield

(Boursier.com) — Barfield Inc, la filiale américaine d'AFI KLM E&M, nomme Gilles Mercier au poste de Directeur des Opérations de son site de Doral. Il y supervisera les opérations de deux installations, y gèrera les équipes et cherchera à davantage optimiser la performance globale.

Gilles Mercier détient une maîtrise en Engineering et a occupé de nombreux postes chez AFI KLM E&M, dont ceux d'Ingénieur Lean Equipements, de Responsable des coûts et tarifs, de Responsable des Opérations atelier Moteurs et de Leader de la Transformation Air France Industries.