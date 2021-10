AFI KLM E&M et Triumph Group créent une co-entreprise spécialisée dans les nacelles

(Boursier.com) — Triumph Group et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) ont finalisé la création de leur coentreprise (JV) sous le nom de xCelle Americas. Elle est spécialisée dans la révision des nacelles des avions de nouvelle génération sur le site de réparation de Triumph à Hot Springs, dans l'Arkansas.

xCelle Americas effectuera des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) sur les nacelles de "nouvelle génération" des Boeing 787, Boeing 737MAX, Airbus A320neo et Airbus A350 pour les opérateurs présents en Amérique du Nord et du Sud. Par le biais de son affiliation à AFI KLM E&M, xCelle Americas effectuera les réparations des nacelles de Boeing 787 sous licence Air France de Rohr, Inc. (Collins Aerospace), étendant ainsi sur le continent américain ses capacités d'entretien des nacelles.

La création de xCelle Americas permet d'atteindre des objectifs stratégiques importants pour Triumph et AFI KLM E&M, en élargissant l'étendue des capacités de maintenance des nacelles d'AFI KLM E&M et la licence Boeing 787 sur le continent américain, et en permettant à Triumph d'être présent sur le marché des nacelles de nouvelle génération, soutenant ainsi les clients clés d'Amérique du Nord et du Sud au sein de leurs futures flottes. Avec cette co-entreprise, Triumph et AFI KLM E&M franchissent une première étape dans leur partenariat stratégique et leur ambition de fournir un support local aux compagnies aériennes.