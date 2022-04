Affluent Medical : suivie par Kepler Cheuvreux

(Boursier.com) — Affluent Medical, medtech française spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l'incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque, annonce l'initiation de couverture de la valeur par Kepler Cheuvreux. Affluent Medical bénéficie désormais du suivi de Kepler Cheuvreux avec la publication d'une étude intitulée "Kill three birds with one stone".

Cette nouvelle note vient compléter la couverture de la valeur et enrichir le consensus des analystes aux côtés de Swisslife et Invest Securities.