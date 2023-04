Affluent Medical : Résultats très positifs un mois après l'implantation de la valve cardiaque mitrale Epygon sur une première patiente

(Boursier.com) — Affluent Medical, MedTech française spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter la pathologie de la valve mitrale cardiaque et l'incontinence urinaire, annonce aujourd'hui des résultats très positifs de suivi à un mois de la patiente implantée en février dernier par voie transcathéter mini-invasive d'une valve cardiaque mitrale biomimétique Epygon dans le cadre de l'étude clinique pilote Minerva.

Cette première implantation réussie avait été réalisée avec succès, par le Pr Stefano Salizzoni, MD, PhD - co-investigateur de l'étude - et son équipe, à l'Hôpital Molinette de la Santé et des Sciences de Turin - en Italie.

La patiente implantée présentait un profil d'insuffisance mitrale sévère associé à des facteurs de comorbidités : diabète sévère, régurgitation tricuspidienne sévère pourvu d'un pacemaker, et souffrant d'une cardiopathie ischémique, avec risque d'infarctus. Elle a bénéficié d'une implantation par voie transcathéter, évitant ainsi une procédure à coeur ouvert, avec une durée de positionnement de la valve de quinze minutes et un bref séjour en soins intensifs. Elle est sortie rapidement de l'hôpital pour une réhabilitation cardiaque à J+5 après l'intervention.

Son état de santé a évolué très rapidement de manière positive. Après un mois, elle a amélioré son état fonctionnel, faisant passer son statut fonctionnel de la New York Heart Association (NYHA) de III à II.

Ce qui se traduit par une reprise des activités quotidiennes de la personne, sans qu'elle soit complètement essoufflée. L'échocardiographie a montré une excellente fonction de la valve Epygon.

Le Comité indépendant de sécurité et de surveillance des données s'est réuni le 7 avril 2023 pour examiner le cas et a confirmé que l'étude en cours pouvait être poursuivie.

Ainsi, Affluent Medical travaille activement à la planification des prochains patients afin d'étendre l'étude à 10 à 15 patients dans différents centres d'investigation en Europe. A ce jour, au moins 5 patients supplémentaires ont déjà été identifiés et pourront, dans les mois à venir, bénéficier d'une implantation de la valve mitrale cardiaque Epygon.

L'insuffisance mitrale est une maladie cardiaque grave et létale qui affecte près de 2% de la population mondiale, avec une incidence qui augmente avec l'âge des patients. Moins de 4% des patients qui souffrent d'insuffisance mitrale cardiaque sévère bénéficient d'une intervention chirurgicale d'après les estimations d'Affluent Medical. En l'absence d'intervention chirurgicale, les risques de décès et d'hospitalisation sont élevés, jusqu'à 50% de décès à 5 ans et 90% d'hospitalisation pour les patients encore en vie.

Affluent Medical développe une voie transcathéter mini invasive pour sa valve Epygon, qui par une petite incision dans le thorax et le coeur, à coeur battant, permet de déployer sa nouvelle valve qui s'accroche spontanément, et sans sutures entre l'oreillette et le ventricule gauche. C'est la seule valve mitrale cardiaque biomimétique en développement, mimant la valve mitrale native et les flux sanguins physiologiques.