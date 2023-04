Affluent Medical : renforcement significatif de la participation de Laurent Saglio, au travers de sa société LCEA, à hauteur de 10,25% du capital

(Boursier.com) — Affluent Medical, MedTech française spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter la pathologie de la valve mitrale cardiaque et l'incontinence urinaire, a été informée le 3 avril 2023 du renforcement de la participation de M. Laurent Saglio, au travers de LCEA, société de droit Luxembourgeois qu'il contrôle. A la suite de la souscription par LCEA à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel des actionnaires réalisée par Affluent Medical le 6 mars 2023, LCEA détient 10,25% du capital et de 7,10% des droits de vote de la Société.

Par le biais d'une déclaration de franchissement de seuil et d'intention de LCEA adressée à l'Autorité des Marchés financiers (AMF) et publiée le 3 avril 2023 sur le site internet de cette dernière, Affluent Medical a été informée que LCEA détenait 3.166.112 actions Affluent Medical, soit 10,25% du capital et 7,10% des droits de vote d'Affluent Medical.

M. Laurent Saglio, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société LCEA qu'il contrôle, a notamment déclaré à l'AMF agir seul, envisager d'arrêter les achats, ne pas envisager d'acquérir le contrôle d'Affluent Medical, vouloir accompagner la stratégie de la société financièrement et demander la nomination de M. Vincent Bourgeois comme administrateur au conseil d'administration de la Société.

La société confirme que sera soumise à son Conseil d'administration ou à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, le cas échéant, la candidature d'un administrateur proposé par LCEA, en la personne de M. Vincent Bourgeois.

Avec une longue expérience d'investissement (Lazard, HSBC, Zadig Asset Management), M. Vincent Bourgeois est l'associé de longue date de M. Laurent Saglio. Diplômé d'HEC (1989) et du programme de Harvard Medical School on line HMX (2022), il a développé un intérêt plus particulier pour les sciences de la vie. Il est également devenu à titre privé actionnaire d'Affluent Medical à l'occasion de la récente augmentation de capital.

Sébastien Ladet, Directeur Général d'Affluent Medical commente : "Nous sommes ravis du renforcement significatif de Laurent Saglio au capital d'Affluent Medical lors de la récente augmentation de capital. Laurent est un professionnel averti des marchés et souhaite nous accompagner sur le long terme car il a à coeur de voir nos produits réussir commercialement. La nomination de Vincent Bourgeois en tant qu'Administrateur permettrait à la Société de bénéficier de son expérience dans la finance et dans le domaine des sciences de la vie."