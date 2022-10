Affluent Medical : Progression de l'étude pivot à 24 patients implantés avec succès pour Kalios

(Boursier.com) — Affluent Medical, MedTech française spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l'incontinence urinaire et les pathologies de la valve mitrale cardiaque, annonce aujourd'hui que des résultats complémentaires dans l'étude pivot Optimize II ont été présentés à l'EACTS - Congrès de l'Association européenne de chirurgie cardio-thoracique - début octobre, suite au suivi de 8 patients supplémentaires.

Ces données additionnelles ont été commentées devant une communauté d'experts internationaux en chirurgie cardiaque, par les investigateurs de l'étude.

La Société a également conduit des discussions avec les principaux investigateurs cliniques des études Optimise II sur le produit Kalios et Minerva sur le produit Epygon pour accélérer les plans d'actions de recrutement de patients.

Le Pr. Martin Andreas, Professeur Associé au département de chirurgie cardiaque de l'Université médicale de Vienne, a présenté lors de la session "Late Breaking Trials" au congrès EACTS de Milan - Italie, les données intermédiaires des 24 premiers patients inclus dans l'étude pivotale Optimize II.

La différentiation majeure de KaliosTM est la capacité d'ajustement de la taille de l'anneau pour réduire une régurgitation résiduelle ou récurrente.

A ce stade de l'étude cinq ajustements post-implantation ont été effectués à cause d'une régurgitation résiduelle ou récurrente de grade 3+ à 4+. Quatre ajustements ont été effectués en préopératoire et un ajustement 11 mois après l'implantation.

Après ajustement, les résultats en termes de réduction de la régurgitation mitrale ont été excellents avec pour ces 5 patients, à savoir une régurgitation mitrale triviale (grade 1+). Lors des ajustements pré-opératoires, l'anneau mitral Kalios a ainsi permis de traiter en fin d'intervention des fuites résiduelles, liées au choix de la taille de l'anneau à implanter, en évitant de rebrancher la circulation extracorporelle et de réouvrir le coeur. Cette première possibilité d'ajustement permet un résultat chirurgical optimal et un gain de temps important lors de chirurgies à coeur ouvert. L'ajustement réalisé à 11 mois, a permis au patient d'éviter de subir une autre intervention chirurgicale à coeur ouvert, longue et importante.