Affluent Medical : peu d'évolutions dans les comptes 2022

(Boursier.com) — Les comptes 2022 d'Affluent Medical font apparaître un résultat opérationnel négatif de 14,3 ME, consécutif notamment à l'augmentation des charges de personnel. La société regroupait à la fin de l'exercice un effectif moyen de 54 salariés contre 48 personnes fin 2021. Le résultat net est une perte de 15,2 ME, relativement stable comparé au résultat net de 2021.

La dernière levée de fonds réalisée le 6 mars 2023 permet à Affluent Medical d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au mois de novembre 2023. Pour assurer le financement de ses développements futurs et la poursuite de sa stratégie au-delà de novembre 2023, Affluent Medical entend rechercher de nouvelles solutions de financements, au travers notamment de la mise en place d'un venture loan d'un montant de 6 ME pour lequel des discussions ont été initiées, par augmentation de capital en fonction des conditions de marché ou au travers d'un financement non-dilutif dans le cadre d'un dispositif d'aide à l'innovation sous forme de subventions et avances remboursables visant à financer les programmes cliniques.

Affluent Medical rappelle qu'il pourrait en outre conclure des partenariats pour sa technologie Kardiozis et pour ses dispositifs médicaux Artus, Epygon ou Kalios sur le marché américain qui seraient source de revenus