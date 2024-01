Affluent Medical : lève des fonds auprès de ses principaux actionnaires

(Boursier.com) — Affluent Medical a réalisé un financement relais de 3,5 millions d'euros auprès de ses principaux actionnaires. Ce financement a été réalisé sous la forme d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires. Les actionnaires participants sont les suivants : Truffle Capital, LCEA, Ginko Invest, Denos et Hayk Holding.

L'opération permettra à la société de financer ses besoins opérationnels, notamment en couvrant les coûts liés à l'accompagnement réglementaire des interactions avec la FDA concernant Kalios, en initiant l'étude pilote chez l'homme pour Artus et en poursuivant l'étude pilote pour Epygon.

Compte tenu de ce financement, l'horizon financier d'Affluent Medical est prolongé jusqu'en mai 2024, sans impacter les activités opérationnelles.

L'opération se traduira par l'émission de 2.243.588 actions ordinaires nouvelles, représentant 7,26% du capital social actuel de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, à un prix par action de 1,56 euro (prime d'émission incluse), soit avec une décote d'environ 10% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action Affluent Medical sur le marché réglementé Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant la fixation du prix de l'offre.

À l'issue de cette opération, le capital social d'Affluent Medical est désormais composé de 33.145.236 actions d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune.

Un actionnaire qui détenait 1% du capital de la société avant l'augmentation de capital verra sa participation réduite à 0,93% après l'opération.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de cette opération, et leur admission aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris (code ISIN FR0013333077, Mnémo : AFME) est prévu le 31 janvier 2024.

Pour la période postérieure à mai 2024, la société gère de manière proactive le besoin continu de financement en explorant activement diverses options pour obtenir un financement supplémentaire tels que des augmentations de capital, des partenariats stratégiques et des financements non dilutifs. "Cette approche traduit l'engagement de la société de s'assurer des ressources nécessaires à ses développements futurs et au maintien de sa trajectoire de croissance", explique Affluent Medical.