Affluent Medical : les actionnaires se retrouveront à Aix en Provence

(Boursier.com) — La medtech Affluent Medical indique que ses actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte, qui se tiendra le 23 janvier à 9h, au siège social d'Affluent Medical à Aix-en-Provence

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 19 décembre 2022 (Bulletin no151) et contient l'ordre du jour et le projet du texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires à l'occasion de cette Assemblée. Les actionnaires au porteur doivent adresser une demande auprès de leur intermédiaire financier aux fins d'obtenir les formulaires de procuration et de vote par correspondance. Les actionnaires nominatifs les recevront directement avec leur convocation.

Les documents prévus au Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables.