Affluent Medical lance une augmentation de capital avec maintien du DPS

(Boursier.com) — Affluent Medical annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 6 289 554,80 euros par l'émission de 2 711 015 Actions Nouvelles au prix unitaire de 2,32 euros représentant une décote faciale de 22,67% par rapport au cours de clôture du 25 août, et une décote de 25,12% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'administration (3,10 euros), avec une parité de 10 actions nouvelles pour 67 actions existantes. Le produit de l'émission aura pour but de renforcer la structure financière de la Société et de sécuriser le financement de ses programmes de développement clinique avec comme principaux objectifs court terme, le recrutement du/des patients sur l'étude first in Man Minerva/Epygon, l'accélération et la finalisation du recrutement des patients sur l'étude pivotale Optimise II de KaliosTM (Résultat intérimaire positif publié en juillet 2022), ainsi que le lancement de l'étude pilote/pivotale Artus selon la date d'autorisation des autorités compétentes.

Pour information, Truffle Capital détenant 65,25% du capital de la Société a manifesté l'intention de souscrire à titre libre pour un montant maximum de 3,8 ME. La souscription à titre libre servira notamment à l'atteinte du seuil de réussite de 75% de l'opération. Au-delà des 75%, le Conseil d'administration de la Société pourra décider librement de servir la souscription à titre libre de Truffle Capital. Cette intention représente 60,4% de l'augmentation de capital envisagée. La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.