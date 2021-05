Affluent Medical lance son introduction en bourse

Affluent Medical lance son introduction en bourse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Affluent Medical, medtech française spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l'incontinence urinaire et l'insuffisance mitrale cardiaque, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris (code ISIN : FR0013333077- mnémonique : AFME).

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 26 mai 2021, le Prospectus sous le numéro 21-177, composé du Document d'enregistrement, approuvé le 12 avril 2021 sous le numéro I.21-0007, d'un Supplément au Document d'enregistrement approuvé le 26 mai 2021 sous le numéro I.21-025, d'une Note d'Opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération).

Caractéristiques

Augmentation de capital d'un montant d'environ 33 ME pouvant être porté à environ 43,6 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation ;

Engagements de souscription reçus à hauteur de 20 ME ;

Fourchette indicative de prix de l'offre : entre 7,40 et 9,80 euros par action ;

Période de souscription : du 27 mai 2021 au 8 juin 2021 inclus pour l'offre à prix ouvert (à 17h aux guichets et à 20h par Internet) et jusqu'au 9 juin 2021 à 12h00 pour le placement global ;

Eligible aux PEA et PEA-PME.