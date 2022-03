Affluent Medical : La trésorerie à fin décembre 2021 s'établissait à 11.410 KE

(Boursier.com) — En 2021, le résultat opérationnel est de -13 247 KE et reflète principalement les investissements opérationnels et en ressources humaines réalisés en 'R&D' pour les programmes cliniques des différents dispositifs médicaux ainsi que les dépenses en relation avec l'introduction en bourse de la société.

Le résultat financier inclut notamment le coût amorti des emprunts obligataires pour 1.832 KE en 2021 (contre 1.326 KE en 2020), les intérêts courus sur avances remboursables pour 1.106 KE en 2021 (730 KE en 2020) et la variation de la juste valeur du dérivé passif relatif à l'option de conversion pour + 1.041 KE en 2021 (contre + 597 KE en 2020) en application de la norme IFRS 9. La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles s'élève à 12.364 KE, soit une consommation mensuelle d'environ 1 ME.

Au niveau des activités de financement, la Société a notamment procédé en 2021 à :

une augmentation de capital concomitante à l'introduction en bourse de la Société pour 25.000 KE (21.425 KE net de frais et net du montant de 2.000 KE souscrits auprès de Kreos par compensation de créances) ;

l'encaissement d'avances remboursables pour 2.529 KE ;

l'encaissement de prêts garantis par l'Etat pour 795 KE ;

le remboursement pour 3.000 KE des obligations convertibles émises au profit de Head Leader Limited ;

le remboursement d'échéances de l'emprunt Kreos Capital pour 2.164 KE ; et le versement de 500 KE sur un contrat de liquidité de l'action Affluent Medical (AFME) confié à Kepler Cheuvreux.

La trésorerie à fin décembre 2021 s'établit à 11.410 KE permettant de couvrir les besoins en financement jusqu'à septembre 2022.

Afin de financer son développement et ses investissements futurs, la Société étudie actuellement différentes options pour poursuivre son activité et son développement au-delà de cet horizon.

Ces solutions pourraient, sans être restrictives, prendre la forme de placements privés auprès d'investisseurs, la réalisation d'augmentations de capital, la mise en place d'emprunts obligataires, l'obtention de financements publics...

La Société poursuit en parallèle activement la recherche de partenariats qui seraient source de revenus pour la technologie Kardiozis et pour les dispositifs médicaux Artus, et Epygon notamment sur le marché américain.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS - RACHAT D'UN BLOC DE 43.000 ACTIONS HORS MARCHE

Le Conseil d'administration a décidé, le 24 mars 2022, la mise en oeuvre du programme de rachat d'actions, autorisé par l'Assemblée Générale du 6 avril 2021 au titre de sa 19ème résolution, en vue du rachat hors marché d'un bloc de 43.000 de ses propres actions, représentant 0,24% de son capital social. Ces actions, détenues par la société de droit suisse Myopowers Medical Technologies SA, actionnaire minoritaire de la Société, sont destinées à être, pour partie annulées, et pour partie utilisées afin de couvrir les plans d'attribution gratuite d'actions de la société. Elles seront acquises pour un prix correspondant à la moyenne par les volumes des 10 dernières séances de bourse précédant la réalisation du rachat avec un discount de 5%. Ce rachat sera financé en totalité au moyen de la trésorerie de la société. En tenant compte des actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité, la société possèdera à l'issue de ce rachat de bloc, ce jour, 0,7% de ses propres actions. Cette opération de rachat ne modifie pas la situation de contrôle actuel d'Affluent Medical.

"La pandémie liée au Covid-19 a décalé notre plan de marche, comme pour beaucoup d'autres acteurs de notre secteur, et ralenti notre programme de recrutements de patients sur la période. Pour autant, nos équipes sont restées mobilisées en ouvrant des centres supplémentaires dans plusieurs pays de façon à sécuriser la poursuite de nos programmes cliniques. Nous sommes aujourd'hui en ordre de marche pour viser une mise sur le marché rapide de nos dispositifs et répondre à l'attente de ces millions de patients qui souffrent de pathologies dont les besoins médicaux sont aujourd'hui insatisfaits", a déclaré Michel Finance, PrésidentDirecteur Général d'Affluent Medical.