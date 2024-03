Affluent Medical flambe après les annonces !

(Boursier.com) — Affluent Medical grimpe de près de 19% à 1,60 euro ce vendredi en bourse de Paris, alors que le groupe a présenté des résultats positifs sur la valeur ajoutée clinique d'Epygon, son dispositif médical de pointe pour le remplacement de la valve mitrale chez les patients souffrant d'insuffisance mitrale.

Un article sur la réussite de la première implantation chez l'homme de sa valve mitrale transcathéter Epygon intitulé "A Mono-Leaflet, Low-Profile Transcatheter Mitral Prosthesis - First-in-Human Implantation" a été publié dans la prestigieuse revue américaine Journal of the American College of Cardiology : Cardiovascular Interventions.

La première implantation d'Epygon a été réalisée en février 2023 via une procédure transcathéter mini-invasive par le professeur Stefano Salizzoni, MD, PhD, chirurgien cardiaque et co-investigateur de l'étude clinique pilote Minerva - et son équipe, à l'hôpital Molinette de la Santé et de la Science à Turin. L'article revient sur la procédure et le suivi à 6 mois, montrant de bonnes performances de la prothèse.

Excellente performance

Le patient a récemment atteint le suivi à un an et l'examen échocardiographique transoesophagien a révélé une excellente performance de la valve, sans régurgitation mitrale ni fuite para-valvulaire.

Ces retours prometteurs résonnent avec l'enquête menée auprès de plus de 60 cardiologues interventionnels et chirurgiens cardiaques, dont 70% des cardiologues interventionnels ont déclaré qu'ils orienteraient leurs patients vers des chirurgiens cardiaques si la valve Epygon était disponible.

Cotation...

Epygon est la première valve mitrale transcathéter biomimétique qui imite la valve mitrale native et rétablit le vortex naturel du flux sanguin dans le ventricule gauche. Son implantation transcathéter en fait une intervention rapide et peu invasive qui évite une chirurgie à coeur ouvert.

Rappelons que le marché de la chirurgie réparatrice de la valve mitrale est estimé à 1,5 milliard de dollars dans la zone Etats-Unis-Europe en 2023, avec une croissance de 3,5% par an... Portzamparc salue cette "excellente nouvelle" et vise un cours de 3,60 euros en étant toujours acheteur sur le dossier.