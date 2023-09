Affluent Medical : Extension de l'horizon financier jusqu'en février 2024

(Boursier.com) — La stabilité des charges opérationnelles constatées sur le 1er semestre 2023 chez Affluent Medical est liée à une diminution des achats consommés compensée par l'augmentation des charges externes. Les achats consommés du 1er semestre 2023 ont diminué de 469 KE par rapport au 1er semestre 2022 et sont constitués principalement d'achats de sous-traitance (études externes, sous-traitance et consultation scientifique). En 2022, plusieurs études pré-cliniques avaient été conduites, ce qui avait entrainé une hausse des achats d'étude.

L'évolution des charges externes entre les deux périodes est principalement due aux honoraires de conseils et d'ingénierie en progression de 200 KE.

La progression des charges de personnel reflète le renforcement progressif de l'effectif Groupe dans les activités de 'R&D' et les fonctions de direction. Le Groupe rassemble un effectif moyen de 52 salariés à la fin du 1er semestre 2023, contre 49 un an auparavant.

L'évolution du résultat financier au 1er semestre 2023 inclut notamment des intérêts courus à hauteur 610 KE sur les avances remboursables (Etude Mivana et Piave Artus), les intérêts payés à hauteur de 38 KE (contre 79 KE sur le premier semestre 2022) ; la diminution résultant de la fin du contrat Kreos en 2022, et des variations de la juste-valeur des dérivés passifs conformément à la norme IFRS 9 "Instruments financiers" à hauteur de +53 KE (-33 KE sur le premier semestre 2022).

Au cours du semestre écoulé, la société a su rationaliser ses dépenses et affiner ses prévisions budgétaires, permettant d'assurer son financement jusqu'en février 2024.

Enfin, le résultat net constaté au 1er semestre 2023 est une perte de 8 KE, contre une perte de 8,2 KE un an auparavant.

Pour rappel, Affluent Medical avait annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ("DPS") par émission d'Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions Remboursables ("ABSAR") en mars dernier, dont le montant, prime d'émission incluse, s'est élevé à environ 13,7 ME, après exercice partiel de la clause d'extension. La société a ainsi émis 10.146.450 ABSAR à un prix de souscription unitaire de 1,35 euros.