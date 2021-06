Affluent Medical : encore des débuts boursiers difficiles !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après le -17,69% de Believe lors de sa première séance, Affluent Medical a chuté de -6,98% hier lors de sa propre séance inaugurale hier. Dans ces deux cas, les dirigeants avaient respectivement choisi le bas et le milieu de fourchette de prix. Mais les investisseurs n'ont semble-t-il pas goûté les niveaux de valorisation proposés lors de l'IPO.

A la clôture hier, celle d'Affluent Medical ressortait à 145 ME. La medtech a pour ambition de devenir rapidement un acteur mondial au service de patients souffrant d'incontinence urinaire et de la pathologie de la valve mitrale cardiaque.

Les actions Obiz et Largo récemment introduites évoluent aussi toutes deux nettement sous leurs cours d'introduction... On attend aujourd'hui les débuts de NamR et ceux de Theravet jeudi, alors que les placements globaux d'Omer-Decugis et d'Aramis se terminent ce mardi. HDF et Boa Concept ont pour leur part lancé leurs offres de titres, d'autres candidats devant annoncer les leurs dans les prochains jours.