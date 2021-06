Affluent Medical : en milieu de fourchette

Affluent Medical : en milieu de fourchette









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Affluent Medical, medtech française spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l'incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque, annonce le succès de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché règlementé d'Euronext Paris (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique : AFME).

Le Conseil d'administration d'Affluent Medical a fixé le prix de l'offre à 8,60 euros par action en milieu de fourchette (fourchette de 7,40 euros à 9,80 euros).

La demande totale exprimée s'est élevée à 2.906.978 titres, dont 72% au titre du placement global (au travers d'ordres d'investisseurs institutionnels français et étrangers, représentant une demande de 18 ME) et 28% au titre de l'offre à prix ouvert (au travers de plus de 4.771 investisseurs particuliers, représentant une demande de 7 ME).

Au total, le nombre de titres émis s'élève à 2.906.978 actions nouvelles, portant à 18.163.802 le nombre d'actions composant le capital de la société après réalisation de l'augmentation de capital. Sur ces bases, et compte tenu du prix d'introduction en bourse de 8,60 euros par action, la capitalisation boursière d'Affluent Medical ressort à environ 156 ME.

Le flottant représente 34,11% du capital de la société.

A l'occasion du succès de l'introduction en bourse Michel Finance, Président-Directeur Général d'Affluent Medical a commenté : "Je remercie vivement l'ensemble de nos nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels, ainsi que nos

actionnaires actuels, notamment Truffle Capital, qui nous ont témoigné leur confiance en contribuant au succès de notre introduction en Bourse. Je tiens également à remercier tout particulièrement nos collaborateurs qui, par leur implication et leur confiance, font chaque jour le succès d'Affluent Medical. Les fonds levés nous dotent des moyens nécessaires pour poursuivre notre plan de développement et accompagner nos différents dispositifs médicaux innovants vers la commercialisation. Des premiers revenus sont d'ores et déjà attendus en 20231 avec la commercialisation de Kalios en Europe. Notre ambition est de devenir rapidement un acteur mondial de la medtech au service d'une meilleure qualité de vie pour des millions de patients souffrant d'incontinence urinaire et de la pathologie de la valve mitrale cardiaque."