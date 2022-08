Affluent Medical : dissocie les fonctions de gouvernance

(Boursier.com) — Afin d'accélérer le déploiement d'Affluent Medical, son Conseil d'Administration a décidé d'adapter le mode de gouvernance en dissociant les fonctions de Président du Conseil d'Administration, et de Directeur Général selon les conditions prévues par les statuts de la société. Cette évolution est conforme aux meilleures pratiques de gouvernance.

En conséquence, Sébastien Ladet rejoint l'entreprise en tant que Directeur Général à compter de ce 22 août. "Je remercie le Conseil d'Administration pour la confiance témoignée. Je suis particulièrement honoré de me voir confier la direction générale d'Affluent Medical et suis enthousiasmé par ses produits en développement. Affluent Medical développe des produits très innovants, adressant des besoins médicaux et des marchés très importants. J'aurai à coeur avec l'ensemble des collaborateurs et le Conseil d'Administration de déployer la stratégie de mise sur le marché de dispositifs médicaux innovants et de permettre à Affluent Medical de devenir un futur champion de la MedTech", indique le nouveau Directeur Général.

Michel Finance est maintenu dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration. Il poursuivra son mandat en tant que Président du Conseil d'Administration et conservera en parallèle des fonctions exécutives jusqu'à la fin de l'année pour accompagner la transition et faire bénéficier la direction générale de sa longue et fructueuse expérience dans le déploiement des stratégies de croissance au sein de plusieurs entreprises cotées dans le domaine de la santé.

Michel Therin, DVM et PhD, rejoint le Conseil d'Administration de la société à compter de ce 22 août en remplacement de Daniel Hayoz qui devient Censeur. Michel Therin bénéficie d'une très large expérience dans la définition et l'implémentation de stratégies de déploiement de Medtech au niveau international.

"L'évolution de la gouvernance de la société est une étape importante d'accélération de son développement. Le Conseil d'Administration d'Affluent Medical et ses collaborateurs souhaitent la bienvenue à Sébastien Ladet et une pleine réussite dans ses missions. Ses qualités tant professionnelles que personnelles et son expérience américaine seront des atouts majeurs pour déployer efficacement notre feuille de route et amener rapidement sur le marché nos dispositifs médicaux innovants qui visent à améliorer la qualité et l'espérance de vie de millions de patients dans le monde. Nous sommes par ailleurs fiers d'accueillir au sein du Conseil d'Administration Michel Therin qui nous apportera toute son expertise pour atteindre nos fortes ambitions. Nous remercions chaleureusement Daniel Hayoz pour son engagement comme administrateur et sommes très heureux de le garder à nos côtés en tant que Censeur et membre du Comité Scientifique", commente Michel Finance, Président du Conseil d'Administration.