Affluent Medical : Démarrage de l'étude pilote européenne sur le dispositif médical Artus dans le traitement de l'incontinence urinaire

(Boursier.com) — Affluent Medical, société française de MedTech en phase clinique spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, annonce le démarrage de l'étude pilote européenne Dry sur son dispositif médical Artus dans le traitement de l'incontinence urinaire. Le premier centre clinique d'investigation à Prague, en République Tchèque a démarré le screening de patients en vue d'une première implantation du dispositif.

Plusieurs autres centres devraient être ouverts en Europe dans les prochains mois dans le cadre de l'étude pilote, notamment en Pologne où la première étape d'évaluation et de validation du protocole auprès du comité d'éthique a été obtenue. Affluent Médical est en attente de l'approbation des autorités compétentes polonaises afin d'initier les recrutements patients dans les semaines à venir. Au total, il est prévu de recruter 70 patients pour les phases pilote et pivot de cette étude.

"C'est une étape clé pour notre société et un espoir pour les patients dans un marché où il n'y a pas eu de réelle innovation depuis 40 ans. La phase pilote dont nous prévoyons la finalisation d'ici le second semestre 2024, sera focalisé sur une indication d'abord chez l'homme", a expliqué Sébastien Ladet, Directeur général d'Affluent Medical. "Ayant conscience que la pathologie affecte davantage les femmes, qui disposent actuellement d'options très limitées, une autre étude pilote sera réalisée dans un second temps avec une indication chez la femme".