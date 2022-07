Affluent Medical : de bons résultats intermédiaires pour l'étude clinique pivot Optimize II avec Kalios

(Boursier.com) — Affluent Medical a obtenu d'excellents résultats intermédiaires en termes de sécurité et d'efficacité de son étude pivot Optimize II pour l'anneau mitral ajustable Kalios.

Au total, 16 patients ont été recrutés dans 3 centres (Vienne, Cotignola et Passau), 9 patients avaient une régurgitation mitrale primaire (dégénérative) et 7 patients avaient une régurgitation mitrale secondaire (fonctionnelle). L'âge moyen était de 66 ans et 75% des patients avaient une classe fonctionnelle NYHA2 III ou IV. Dans la moitié des cas, les patients ont bénéficié d'une intervention concomitante de chirurgie cardiaque en plus de l'anneau chirurgical Kalios. Dans 4 cas (25%), un ajustement post-implantation a été effectué à cause d'une régurgitation résiduelle ou récurrente de grade 3 à 4. Trois ajustements ont été effectués durant l'implantation et un ajustement 11 mois après l'implantation sans que le patient ait à subir une autre intervention chirurgicale à coeur ouvert longue et importante.

Le profil de sécurité de l'étude a été excellent, aucun décès n'a été signalé, 3 événements cardiaques majeurs chez 2 patients ont été observés à 30 jours. 3 explantations liées à la courbe d'apprentissage ont été rapportés.

"C'est une étape importante pour notre programme clinique Kalios et une future alternative majeure pour les médecins dans le traitement des patients ainsi que pour les économies qu'il permettrait de réaliser pour les systèmes de santé. Nous souhaitons remercier tous les centres d'investigation Optimize II pour leurs implantations réussies", a déclaré Michel Finance, Président-directeur général d'Affluent Medical.

Rappelons que Kalios est un anneau d'annuloplastie mitrale breveté et ajustable qui peut être ajusté par voie percutanée pour optimiser la réparation de la valve et traiter les régurgitations résiduelles ou récurrentes à tout moment à partir du jour de l'implantation. La technologie Kalios est conçue pour permettre un ajustement transcatheter ciblé et répété, optimisant ainsi la longueur de coaptation mitrale après réparation mitrale et à coeur battant. L'ajustement de l'anneau est réalisé en introduisant en sous cutanée un catheter ballon à trois positions et en les gonflant à une de ces trois positions permettant de réduire la taille de l'anneau jusqu'à 15%. Kalios pourrait également améliorer le traitement à long terme de la régurgitation mitrale récurrente.

Affluent Medical prévoit de présenter une analyse plus exhaustive et un ensemble de données plus important lors de l'EACTS (European Association of Cardio Thoracic Surgery) à Milan, en octobre 2022.