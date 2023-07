Affluent Medical complète son Comité de direction

(Boursier.com) — Affluent Medical a annoncé les nominations de Christophe de Vregille en qualité de Directeur financier et de Benjamin Renault en qualité de Directeur du développement. Christophe de Vregille et Benjamin Renault viennent compléter l'équipe de Direction en place de la 'medtech' pour accompagner l'exécution du plan de développement et aborder les prochaines étapes menant à la commercialisation des trois dispositifs médicaux de pointe d'Affluent Medical qui ont le potentiel de changer la vie des patients atteints de maladies cardiaques structurelles et de dysfonctionnements urologiques. Sébastien Ladet, Directeur Général commente : "Je suis ravi d'accueillir Christophe de Vregille et Benjamin Renault au sein de l'équipe de Direction d'Affluent Medical alors que nous abordons plusieurs étapes décisives dans le déploiement de notre stratégie de développement. L'expérience de Christophe de Vregille sera un réel atout pour accompagner la croissance et le financement de la Société. Benjamin Renault, apporte une grande expérience dans le développement de dispositifs médicaux qui nous permettra de renforcer notre expansion en vue de la commercialisation sur les marchés internationaux".