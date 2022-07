Affluent Medical : Christophe Giot est nommé Vice-Président Affaires Cliniques

(Boursier.com) — La medtech française Affluent Medical annonce la nomination du Dr Christophe Giot au poste de Vice-Président Affaires Cliniques. Le Dr Giot rapportera directement au Président Directeur Général et intègre le COMEX.

Son expérience étendue dans la direction d'opérations cliniques et en cardiologie sera essentielle dans le déroulement et l'accélération des 3 programmes cliniques en cours actuellement, avec comme objectif le lancement et la commercialisation de nos dispositifs médicaux Kalios et Artus dès 2024, puis Epygon à partir de 2026.

Après une pratique médicale en centre hospitalier public et privé notamment dans le domaine des maladies vasculaires, le Dr Giot a occupé des postes de responsabilités cliniques dans de nombreux groupes pharmaceutiques internationaux (Sanofi, Astra Zeneca, UCB, Bristol Myers Squibb et Actelion). Il a ensuite été depuis 2014, Directeur Affaires Cliniques Europe pour Edwards Lifesciences (Transcatheter Mitral and Tricuspid therapies) et plus récemment Chief Medical Officer chez Terumo pour la zone EMEA. Christophe Giot est cardiologue de formation et a suivi un cursus à l'Université libre de Bruxelles.