Affluent Medical annonce le succès initial de la première implantation clinique de sa valve cardiaque mitrale Epygon par voie mini-invasive

(Boursier.com) — Affluent Medical, MedTech française spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter la pathologie de la valve mitrale cardiaque et l'incontinence urinaire, annonce aujourd'hui le succès de la première implantation par voie transcathéter mini-invasive, chez une patiente en Italie, de sa valve cardiaque mitrale biomimétique Epygon dans le cadre de l'étude clinique pilote Minerva.

Cette première implantation de la valve Epygon dans le cadre de l'étude pilote Mirvana a été réalisée avec succès, par le Pr Stefano Salizzoni, MD, PhD - co-investigateur de l'étude -son équipe, à l'Hôpital Molinette de la Santé et des Sciences de Turin - en Italie. A noter la présence lors de l'intervention du Pr Marco Vola, chirurgien cardiaque aux HCL de Lyon en tant que "Proctor" chirurgical pour la société Affluent Medical.

L'état de santé de la patiente a évolué de manière positive très rapidement. Elle est maintenant en soin post-chirurgical de réhabilitation cardiaque. La visite de sortie a montré un très bon résultat échographique concernant la valve mitrale : aucune obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche, absence de régurgitation, de gradient et de fuite para-valvulaire. Un suivi est programmé à un mois post opératoire.

L'insuffisance mitrale est une maladie cardiaque grave et létale qui affecte près de 2% de la population mondiale, avec une incidence qui augmente avec l'âge des patients. Moins de 4% des patients qui souffrent d'insuffisance mitrale cardiaque sévère bénéficient d'une intervention chirurgicale d'après les estimations d'Affluent Medical. En l'absence d'intervention chirurgicale, les risques de décès et d'hospitalisation sont élevés, jusqu'à 50% de décès à 5 ans et 90% d'hospitalisation pour les patients encore en vie.

Le remplacement d'une valve mitrale se fait habituellement par une chirurgie cardiaque invasive avec ouverture du thorax, arrêt et ouverture du coeur, retrait de la valve endommagée, suture d'une nouvelle valve, intervention réservée à des malades pas trop âgés et en bonne santé.