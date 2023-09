Affluent Medical annonce des résultats cliniques positifs et des données clés pour optimiser sa stratégie en cardiologie structurelle

(Boursier.com) — Affluent Medical, société française de MedTech en phase clinique spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, a annoncé aujourd'hui les résultats cliniques positifs d'une étude pivot avec son anneau mitral Kalios, ainsi que les éléments qui soutiennent la nouvelle stratégie de la société concernant ses activités de cardiologie structurelle.

Kalios : Résultats intermédiaires positifs à 1 an de l'étude pivot Optimise II portant sur 20 patients

L'anneau Kalios de la société est le seul dispositif d'annuloplastie mitrale qui peut être ajusté par voie percutanée pour traiter l'insuffisance mitrale résiduelle et récurrente à tout moment après l'implantation, à plusieurs reprises et à coeur battant, évitant ainsi une nouvelle opération à coeur ouvert. L'étude pivot européenne Optimise II sur Kalios a été conçue pour évaluer la sécurité et l'efficacité du dispositif pour le traitement chirurgical de la régurgitation mitrale avec ajustement par voie cathéter.

Les résultats annoncés aujourd'hui sont constitués d'un ensemble de données intermédiaires sur 20 patients traités dans cinq centres en Europe à 1 an après l'implantation. 13 des patients présentaient une régurgitation mitrale primaire (dégénérative) et 7 présentaient une régurgitation mitrale secondaire (fonctionnelle).

5 ajustements post-implant ont été effectués et un patient a été ajusté 11 mois après l'intervention. Sur les 4 patients ajustés en périopératoire, d'excellents résultats ont été observés (régurgitation mitrale résiduelle (RM) de grade 2+, ce qui répond au critère d'efficacité prédéfini de l'étude. 12 patients ont présenté une amélioration de la classe fonctionnelle de la NYHA, et 79% ont présenté une classe fonctionnelle I ou II. Le profil de tolérance de l'étude est excellent : aucun décès, aucun infarctus du myocarde, aucune thrombose valvulaire et aucune endocardite n'ont été rapportés, jusqu'à 1 an.

Le Dr Alberto Albertini, chef du département de chirurgie cardiothoracique de l'Hesperia Hospital Modena, en Italie, explique : "Les résultats de cette analyse intermédiaire à 1 an sont remarquables. Cinq patients ont pu être ajustés en postopératoire et les résultats sont excellents. Grâce au réglage du cathéter, la régurgitation mitrale a été optimisée ou corrigée sans chirurgie supplémentaire à coeur ouvert."

L'analyse intermédiaire du critère d'évaluation principal de l'efficacité à 1 an de l'anneau mitral ajustable dans l'étude pivot sera soumise pour publication dans une revue à comité de lecture.