Affluent Medical a déposé auprès de la FDA le pré-dossier 510(k) pour Kalios

(Boursier.com) — Affluent Medical a déposé le pré-dossier 510(k) pour son dispositif médical Kalios auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Le 20 décembre 2023, Affluent Medical a reçu l'accusé-réception de la FDA pour le dépôt du dossier de pré-soumission d'une procédure 510(k), visant à évaluer les voies de mise sur le marché future du dispositif Kalios aux Etats-Unis.

Le processus de pré-soumission est une étape stratégique qui permet de recueillir les observations de la FDA afin d'améliorer la qualité des soumissions ultérieures, de raccourcir le temps d'examen et de faciliter le processus de développement du dispositif. Les interactions fournies dans le cadre des pré-soumissions sont susceptibles de renforcer l'efficacité et la transparence du processus d'examen pour la FDA et le demandeur.

A la fin du 1er trimestre 2024, Affluent Medical organisera une réunion avec la FDA pour discuter de leurs commentaires sur le dossier de pré-soumission. Les observations de cette réunion seront prises en compte dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché de Kalios conformément à la réglementation américaine.

Affluent Medical a présenté en septembre 2023 un ensemble de données intermédiaires de l'étude pivot Optimize II portant sur 20 patients traités dans 5 centres en Europe après 1 an de mise en oeuvre. Les résultats intermédiaires positifs de l'étude pivot Optimize II de Kalios à un an représentent une validation précoce du profil d'efficacité et de sécurité

L'obtention d'une approbation aux Etats-Unis s'aligne parfaitement sur la stratégie de la société, qui vise à recruter des partenaires commerciaux principalement situés aux Etats-Unis. Affluent Medical estime que Kalios pourrait éviter des interventions supplémentaires pour potentiellement 30 à 40% des patients sur 5 ans. Le marché de la chirurgie de réparation de la valve mitrale est estimé à 1,5 milliard de dollars pour les Etats-Unis-et l'Europe en 2023, en croissance de +3,5 % par an.

Rappelons qu'un 510(k) est une soumission préalable à la mise sur le marché faite auprès de la FDA pour démontrer que le dispositif faisant l'objet de l'évaluation est aussi sûr et efficace -c'est-à-dire sensiblement équivalent- qu'un autre dispositif comparable déjà commercialisé.

Kalios est le 1er dispositif d'annuloplastie mitrale qui peut être ajusté par voie percutanée pour traiter à la fois l'insuffisance de la valve mitrale résiduelle et récurrente, à tout moment après implantation, de manière répétée et à coeur battant, évitant ainsi les interventions chirurgicales répétées à coeur ouvert.