Affaire GameStop : Janet Yellen réunit les autorités boursières

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite des turbulences boursières de la semaine dernière, provoquées par une frénésie spéculative autour de titres vendus à découvert, dont GameStop, la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, s'est emparée du dossier.

L'ancienne président de la Fed a demandé mardi soir la tenue d'une réunion avec les autorités de régulation financière pour discuter de la récente "volatilité des marchés". Cette réunion, qui pourrait avoir lieu dès ce mercredi, réunira Mme Yellen, ainsi que des représentants de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Réserve fédérale et la Commodities Futures Trading Commission (CFTC, l'agence fédérale de régulation boursière).

Sa demande intervient alors que des parlementaires démocrates et républicains ont réclamé des mesures pour lutter contre les manipulations de marchés, suite à une fronde de boursicoteurs contre les grands fonds spéculatifs, qui a ébranlé Wall Street la semaine dernière.

Le "short squeeze" des petits porteurs couronné de succès

Vendredi, la SEC avait déjà lancé un avertissement, affirmant qu'elle allait "veiller à ce que les entités réglementées respectent leurs obligations de protéger les investisseurs et d'identifier et de poursuivre les éventuels actes répréhensibles".

La semaine dernière, une vague de petits porteurs organisés via les réseaux sociaux boursiers, notamment le forum WallStreetBets ("WSB") sur Reddit, avaient acheté en masse des titres et des options de GameStop et quelques autres titres, faisant ainsi s'envoler les cours.

Leur objectif était de forcer les hedge funds vendeurs à découvert sur ces titres à racheter leurs positions vendeuses au prix de lourdes pertes, un processus appelé "short squeeze". La stratégie des "WSB" a été couronnée de succès, au point de commencer à déstabiliser l'ensemble de la Bourse américaine, qui a perdu plus de 2% la semaine dernière, sa pire semaine depuis 3 mois.

Pour compenser leurs pertes et répondre à des appels de marges, les fonds spéculatifs ont ainsi été amenés à vendre des titres d'entreprises de premier plan, comme Apple ou d'autres grandes "technos", ce qui a entraîné la baisse des marchés.

Colère contre le courtier Robinhood, qui a bloqué les transactions face à la tempête

Face à la frénésie spéculative, plusieurs courtiers en ligne, notamment Robinhood, une application mobile très populaire, ont limité, voire bloqué temporairement les transactions des "day traders" sur leurs plateformes, entraînant une vague de protestations et des actions en justice.

Ces restrictions ont été partiellement levées cette semaine, et la crainte d'un effet de contagion plus sérieux sur l'ensemble des marchés semble désormais s'éloigner, même si des experts estiment que ces accès de volatilité pourraient se reproduire périodiquement.

Mercredi, les titres préférés de petits porteurs actifs sur les réseaux sociaux continuaient d'être la proie de mouvements spéculatifs, mais sans la frénésie de la semaine passée, qui avait fait trébucher l'ensemble du marché. Mercredi, GameStop, qui avait flambé de 400% la semaine passée, avant de rechuter de plus de 70% lundi et mardi, regagnait 4% en séance... AMC Entertainement (+277% la semaine dernière) reprenait 15% après une chute de 40% en deux séances et Koss (+1.816% la semaine passée) flambait de 27%, après -70% en 2 séances...