AF KLM : un des titres les plus risqués de la cote selon un gérant

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Thierry Le Clercq, Gérant action chez Mandarine Gestion, fait le point sur la situation d'Air France-KLM.

Implication des salariés.

Il comprend que la France a besoin d'une grande compagnie aérienne pour faciliter les échanges économiques, pour alimenter un des premiers contributeurs au PIB, à savoir le tourisme et pour assurer son rayonnement culturel. Il ne remet pas en cause l'implication des salariés qui, selon lui, sont pour l'essentiel très dévoués à leur compagnie et qui globalement assurent une bonne qualité de service aux clients.

Secteur compliqué.

Mais Thierry Le Clercq considère que le secteur du transport aérien est compliqué. Il est d'abord très sensible à la conjoncture mondiale et à des chocs exogènes. Il est aussi très dépendant du prix du baril de pétrole, alors que le coût du kérosène représente en moyenne 30% des coûts totaux, et du niveau des devises. La réglementation y est lourde. Les compagnies low-cost sont redoutables d'efficacité et ce modèle est maintenant éprouvé. Plus spécifiquement pour Air France-KLM, certains syndicats y sont très puissants et ont parfois distendu les liens du dialogue social.

Destruction de valeur.

Le gérant de Mandarine Gestion estime que d'un point de vue économique, la destruction de valeur d'AF KLM a été de 26 MdsE depuis 2000. La capitalisation boursière est aujourd'hui légèrement supérieure à 2 MdsE.

Mauvaise performance.

La performance boursière de la compagnie depuis sa cotation le 22 février 2002 est de -71%. Si l'on prend en compte le dividende qui a été versé de 2000 à 2011, la performance totale est de -68%. Le CAC 40 a lui réalisé sur la même période respectivement +6% et +71%.

Secteur très concurrentiel.

Thierry Le Clercq considère donc qu'Air France-KLM évolue dans un secteur archi-concurrentiel, a globalement eu des difficultés à maintenir une cohésion sociale et un rapport gagnant/gagnant entre les dirigeants et les salariés.

Parmi les titres les plus risqués.

Pour les actionnaires, il s'agit d'un des titres les plus risqués de la cote parisienne, la compagnie ayant détruit énormément de valeur rapportée à sa capitalisation boursière.