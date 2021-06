Aéronautique : l'Assemblée nationale lance une mission d'information sur l'avenir du secteur aéronautique en France

(Boursier.com) — La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a nommé Jean-Luc Lagleize, député de la Haute-Garonne, rapporteur d'une mission d'information sur l'avenir du secteur aéronautique en France. Cette mission d'information créée à l'initiative de Jean-Luc Lagleize, par ailleurs co-Président du groupe d'études "Secteur aéronautique et spatial" de l'Assemblée nationale, a pour objectif de proposer des solutions pour mieux accompagner ce secteur d'activité dans les défis et transitions auxquels il fait face, en prenant en compte les enjeux économiques, sociaux, territoriaux et environnementaux.

Notre mission d'information proposera des recommandations concrètes pour préserver et développer cette filière cruciale et ses emplois, pour la souveraineté stratégique de notre pays et pour la vitalité économique de nos territoires, mais aussi pour la transformer afin qu'elle soit plus alignée avec les préoccupations, notamment environnementales, de notre société , explique le député membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés.

Cette mission d'information auditionnera l'ensemble des parties prenantes du secteur aéronautique et organisera des déplacements dans les territoires.

Les conclusions de cette mission d'information sont attendues pour le début de l'année 2022 au plus tard.